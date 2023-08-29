طبيب الأهلي الجديد: كولر رشحني للانضمام للعمل في المارد الأحمر

كشف تامر أبو العينين، الطبيب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه عمل في المارد الأحمر بناءً على ترشيح من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأشار أبو العينين إلى أنه درس في ألمانيا، حيث تخصص في جراحة العظام والكسور، بجانب عمله في العديد من المستشفيات الحكومية والجامعية.

وتابع أبو العينين تصريحاته، والتي جاءت عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، حيث قال: "جئت إلى النادي بترشيح من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، حيث عقدنا اجتماعات مطولة للوصول لآلية العمل، وتم التنسيق في كافة الأمور بعد الوصول لصيغة تفاهم توضح استراتيجية العمل".

تامر أبو العينين طبيب الأهلي الجديد

وأضاف: "الإدارة الطبية بالمارد الأحمر تضم عددًا كبيرًا من الأفرع والتخصصات، كما تضم أطباء متخصصين في الطب البشري والعلاج الطبيعي والتأهيل والطب النفسي والتغذية".

وأكمل:"خطة العمل بالنسبة للجهاز الطبي تتلخص في التعرف على الإمكانات المتاحة ووضع خطة عاجلة للتطوير في الأفراد والأجهزة الطبية ونظم العلاج والوقاية؛ لأننا نستهدف تقليل فرص إصابة أي لاعب مستقبلًا وتفادي الإصابات قدر الإمكان".

وأردف: "لقد أجرينا قياسات بدنية لجميع لاعبي الأهلي، كما قمنا بتحضير ملفات خاصة لكل لاعب داخل الفريق، من أجل الاعتماد عليها مستقبلًا، حيث ننصح اللاعبين دائمًا بالنوم مبكرًا والالتزام بالغذاء الصحي والتدريبات، والتوجه للجهاز الطبي فور الشعور بأي إصابة، أو وجود أي شكوى، من أجل اللحاق بها مبكرًا".

وأتم أبو العينين تصريحاته: "شرف لي الوجود في نادٍ عريق مثل الأهلي، أقوم باستكمال مسيرة زملائي السابقين، وأشكر الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق السابق، وسنبني على العمل بنفس الفريق الطبي الموجود مع بعض الإضافات في المرحلة المقبلة".