مراكز شباب النوبة تُشارك في فعاليات المهرجان التنشيطي الأول

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خصوصًا الشباب.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، فعاليات المهرجان التنشيطي الأول لمراكز شباب النوبة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، والذي يُقام فى الفترة من 26 وحتى 30 من شهر أغسطس الجاري.

وشاركت مراكز شباب، قرشة، مدينة كلابشة، دابود، الأمبركاب، دهميت، السيالة، أبوسمبل، توشكى شرق، توشكى غرب، قسطل، دار السلام، بلانة ثان وثالث، مدينة نصر النوبة، أبوهور، عبدالمنعم رياض، العلاقي، العرب بالمالكي، الدكة، الجنينة والشباك، إبريم، أدندان، الريقة ،الدور وتنقالة، أرمنا، مصمص، عنيبة، توماس وعافية، وادي خريط، السبوع، الديوان، السيالة والمحرقة.

ويشمل المهرجان عددًا من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، منافسات كاراتيه وكاتا فردي وجماعى للبنين والبنات، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.





