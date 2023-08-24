كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات إنشاء بنوك الأسئلة لجميع المراحل التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم البدء ببناء بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية كنقطة بداية لضبط العوامل والمتغيرات، ثم البدء مباشرة في العمل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن بنك الأسئلة سيحتوي على ما لا يقل عن ألفي مفردة اختبارية متدرجة المستويات وتقابل نواتج التعلم المختلفة بأوزانها النسبية (لكل مادة دراسية) ويقسم البنك بنفس تقسيم المقرر الدراسى (وحدات أو فصول) حيث يتدرج معها الطالب طبقا لتوزيع المنهج.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن بنك الأسئلة سيشتمل على الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية لتغطية جميع نواتج التعلم المستهدفة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن بنوك الأسئلة تستهدف بناء اختبارات قصيرة توضع بنهاية الوحدة أو الفصل لقياس قدرة الطالب على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، كما يستطيع الطالب من خلال بريده الإلكتروني الدخول على هذا الاختبار.

إنشاء بنوك الأسئلة الإلكترونية

وأكد وزير التربية والتعليم إطلاق مشروع إنشاء بنوك الأسئلة الإلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية "التقويم من أجل التعلم"

أهمية جذب الطالب للمدرسة والاهتمام بنواتج التعلم خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه يشارك في بناء بنوك الأسئلة مجموعة منتقاة من المعلمين وفقاً لمعايير محددة، على أن يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.

وقال وزير التربية والتعليم إنه من خلال هذا المشروع يتم استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن ذلك استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم خلال العام الدراسي الجديد.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يؤكد على أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الاجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.