القصة الكاملة لنشأة التقويم الهجري

ساعات قليلة ونستقبل العام الهجري الجديد 1445 هجريًا، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أنه تقرر استطلاع هلال شهر الله المحرم اليوم الاثنين الموافق 29 ذو الحجة 1444هـ، بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم إعلان موعد بداية العام الهجري الجديد.



وقد اعتمد المسلمون التقويم الهجري ليكون تقويم الدولة الإسلامية، ونظرا لاعتماده الهجرة النبوية الشريفة بداية له فقد سمى بالتقويم الهجري.

بداية السنة الهجرية



وبعد عامين ونصف من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ربيع الأول من عام السادس عشر للهجرة، وكان يوم 1 المحرم من عام 17 للهجرة بداية أول سنة هجرية بعد اعتماد التقويم الهجري.

تاريخ التقويم الهجري



وقد جاء في عهد الخليفة عمر إلى أبي موسى الأشعري مؤرخًا في شعبان، فأرسل إلى الخليفة عمر بن للخطاب رضي الله يقول له "يا أمير المؤمنين، تأتينا الكتب وقد أرخ بها في شعبان، ولا ندري أي شعبان هذا، هل هو في السنة الماضية؟ أم في السنة الحالية؟.

وقال محمد بن سيرين، إنه قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا، فقال عمر: ما أرخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر: حسن، فأرخوا، فاتفقوا على الهجرة ثم قالوا: من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان، ثمّ قالوا: فالمحرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام، فأجمعوا عليه، وبالتالي تم تسمية أول شهر من السنة الهجرية باسم محرم.

الاشهر الهجرية



وتشمل الاشهر الهجرية اثني عشر شهرًا وهم"محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول ، جماد ثاني، رجب،شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة".