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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق أحد كافيهات الغردقة دون خسائر

حريق
حريق

 سيطرت قوات الحماية المدينة بالغردقة، على حريق شب بأحد الكافتيريات الواقعة على البحر، دون حدوث خسائر بشرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومعرفة سبب الحريق .
وكان  قد ورد بلاغ لمدير أمن البحر الأحمر يفيد نشوب حريق بأحد الكافتيريات الواقعة بالطابق الثانى على  شاطئ البحر، على الفور  تم الدفع بسيارات الحماية المدينة والأسعاف وتمت السيطرة على الحريق .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى معرفة اسياب الحريق واخطار النيابة العامة