الحماية المدنية تسيطر على حريق أحد كافيهات الغردقة دون خسائر

سيطرت قوات الحماية المدينة بالغردقة، على حريق شب بأحد الكافتيريات الواقعة على البحر، دون حدوث خسائر بشرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومعرفة سبب الحريق .

وكان قد ورد بلاغ لمدير أمن البحر الأحمر يفيد نشوب حريق بأحد الكافتيريات الواقعة بالطابق الثانى على شاطئ البحر، على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدينة والأسعاف وتمت السيطرة على الحريق .



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى معرفة اسياب الحريق واخطار النيابة العامة