بدء مشروع الألف مبدع بقصر ثقافة طهطا بمشاركة 100 موهبة من الأطفال

مع بدء فعاليات مشروع "الألف مبدع من أطفال وشباب" الذي ينظمه إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل في محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، اجتمع في قصر ثقافة طهطا بسوهاج ما يزيد عن المائة طفل وطفلة لإبراز مواهبهم الفنية والأدبية في مجالات الرسم والشعر والغناء.

افتتح الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، معرضًا فنيًا للأطفال يضم حوالي 25 طفلاً وطفلة، في حين انطلقت منافسات قاء الشعر بين عدد من الأطفال بلغ عددهم 20 طفلاً وطفلة. قاموا جميعًا بإلقاء الشعر لمشاهير الأدب العربي من شعراء المدارس الشعرية، مثل الأعصمي والمتنبي وعنتر بن شداد، بالإضافة إلى شعراء معاصرين مثل إبراهيم ناجي والبارودي وأحمد شوقي وعبد الرحمن الشرقاوي.

وأكد الكاتب محمد نبيل محمد، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، أن فريق كورال أطفال طهطا قدم عروضًا غنائية لمشاهير الغناء الوطني، بمشاركة 25 طفلاً وطفلة. كما قدم أكثر من 30 طفلاً وطفلة مواهب متنوعة في الأداء الاستعراضي على مسرح قصر ثقافة طهطا، أمام أسرهم وأهالي مدينة طهطا.

في الحفل تم حضور جميع مديري المواقع الثقافية الثمانية عشر التابعة لفرع ثقافة سوهاج، بالإضافة إلى جلال أبو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج وعدد من الشعراء، برئاسة أوفى الأنور رئيس نادي أدب مركزي سوهاج.

وتم دعم هذه الفعالية من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بهدف اعتماد فرقة كورال أطفال طهطا وفرقة موسيقى عربية طهطا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بإكتشاف المواهب من الأطفال والشباب في محافظات الصعيد. وتعاون معهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتذليل أية عقبات أمام نجاح مشروع "الألف مبدع من أطفال".

أُقيم حفل استثنائي في قصر ثقافة طهطا لاكتشاف وتكريم المواهب الفنية للأطفال في المجالات التشكيلية والغنائية والشعرية، بحضور الكاتب الكبير محمد نبيل محمد رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وجلال أبو الدهب مدير فرع ثقافة سوهاج، وحشد كبير من قادة مدينة طهطا وأهالي الأطفال المشاركين.

بدأت الاحتفالية بإفتتاح معرض فني تشكيلي ضم العديد من أعمال رواد الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى لوحات من ورش الفنون التشكيلية للأطفال الذين تلقوا تدريبات من الفنانين نبيل شحاتة وياسمين السعودي وهايدي علاء. كما شمل الحفل أداءً لأبيات شعرية من مواهب نادي أدب طهطا الصغار.

تواصلت فقرات الحفل بأداء كورال قصر ثقافة طهطا الذي أبدع في تقديم بعض الأغاني الوطنية، مثل "عظيمة يا مصر" و"ورجاله وطول عمر ولادك يا بلدنا رجاله"، بتدريب من الفنان المايسترو محسن البدري. واختتم الحفل بتكريم أفضل المواهب وتقديم بعض شهادات التقدير.

حضر الحفل العديد من مديري المواقع الثقافية ومديرها علاء فرج هريدي، إلى جانب حضور الأطفال غير المشاركين والذين يتطلعون للمشاركة في اختبارات اكتشاف المواهب وصل عددهم إلى 300 طفل وطفلة.

100 موهبة من الاطفال فى بدء مشروع الالف مبدع بقصر ثقافة طهطا

100 موهبة من الاطفال فى بدء مشروع الالف مبدع بقصر ثقافة طهطا

100 موهبة من الاطفال فى بدء مشروع الالف مبدع بقصر ثقافة طهطا

100 موهبة من الاطفال فى بدء مشروع الالف مبدع بقصر ثقافة طهطا

100 موهبة من الاطفال فى بدء مشروع الالف مبدع بقصر ثقافة طهطا

100 موهبة من الاطفال فى بدء مشروع الالف مبدع بقصر ثقافة طهطا

100 موهبة من الاطفال فى بدء مشروع الالف مبدع بقصر ثقافة طهطا

100 موهبة من الاطفال فى بدء مشروع الالف مبدع بقصر ثقافة طهطا

100 موهبة من الاطفال فى بدء مشروع الالف مبدع بقصر ثقافة طهطا