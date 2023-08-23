تجديد تعيين محمد قريش مديراً لإدارة المدينة الجامعية بكفر الشيخ

أصدر الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، قرارا بتجديد تعيين الأستاذ محمد محمود السعيد قريش للعمل بمنصب مدير إدارة المدينة الجامعية «طلاب» بجامعة كفر الشيخ للعام العاشر على التوالي، نظرا للكفاءة والخبرة في العمل، والتواصل والتفاعل مع الطلاب ومتابعتهم والعمل على راحتهم، وبذل الجهود المخلصة لاستقرارهم بالمدينة الجامعية.



وحقق محمد قريش خلال فترة إدارته للمدينة الجامعية طلاب ، نجاحا كبيرا على كافة المستويات ، وأصبح يمثل حلقة وصل بين الجامعة وطلاب المدينة الجامعية ، وتوفير جميع الخدمات الطلابية ، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من إمكانيات وخدمات الجامعة وخبراتها ، مما أدى إلى إصدار الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة ، قرارا بتجديد الثقة له.

وأعرب محمد قريش، عن سعادته البالغة بثقة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، مقدمًا الشكر والتقدير له مع العزم على بذل الجهود المخلصة لخدمة الجامعة وتحقيق الصالح العام.

وقدم الشكر والتقدير للدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور امانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور علي صبرى أمين عام الجامعة.

