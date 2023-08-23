نشرة أخبار التوك شو.. كورونا الجديد في مصر واستشاري يقدم روشتة عاجلة لمقاومة المتحور

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا من أجل التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح أراضي صحراوية وتحويلها إلى جنة خضراء بالتزامن مع ارتفاع الزيادة السكانية.

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إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية.. الصحراء تتحول إلى جنة خضراء (فيديو)

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن روشتة علاجية لتقوية جهاز المناعة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن رصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد «إيريس»، لتقوية جهاز المناعة لمحاربة أي فيروسات.

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كورونا الجديد في مصر واستشاري يقدم روشتة عاجلة لمقاومة المتحور.. فيديو

أكد السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنه تم الإعلان اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية".

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موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب بالتنسيق (شاهد)

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم الاستعانة بهيئة البريد المصري سيتم لنقل مستلزمات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.. فيديو

أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أنه حدث انخفاض في أسعار السجائر بالأسواق خلال الأيام الماضية.

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رئيس الشرقية للدخان يزف بشرى سارة بخصوص أسعار السجائر (شاهد)

كشف الإعلامي تامر أمين عن مفاجأه مدوية عن انتقال اللاعب محمد صلاح إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي اتحاد جدة.

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تامر أمير يكشف مفاجأة عن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي (شاهد)

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية، موضحا أن القانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تذكر الممولين.

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مستشار رئيس الضرائب يوضح حالات الإعفاء من ضريبة الثروة العقارية.. فيديو

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، كافة تفاصيل التحويل لتقليل الاغتراب.

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التعليم العالي تكشف تفاصيل التحويل لتقليل الاغتراب (شاهد)



أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني عملية جادة وليس عملية شكلية.

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ضياء رشوان: الحوار الوطني عملية جادة (شاهد)