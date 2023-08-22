تامر أمين يكشف مفاجأة عن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي (شاهد)

كشف الإعلامي تامر أمين عن مفاجأه مدوية عن انتقال اللاعب محمد صلاح إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي اتحاد جدة.

وقال "أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، إن هناك قنبلة انفجرت في الأوساط الرياضية منذ قليل وهي اقتراب انتقال محمد صلاح للدوري السعودي، قائلا:"الملك المصري نجم ليفروبل يبدو أنه في طريقه إلى دوري النجوم دوري المليارت".

وأضاف أن اللاعب محمد صلاح مرشح أن يكون نمرا من النمور لنادي " اتحاد جدة " ، وذلك في ظل الشراء الهستيري للاعبين من الأندية السعودية، مستطردا:" الكلام ده مش جديد بقالنا أسابيع بنسمع إن صلاح في طريقه للاتحاد السعودي".

وواصل أمين أن البطولة العالمية أصبحت عاصمتها السعودية ،مستطردا:" واللي بيعملوا السعوديين صح أم خطأ كل واحد يقول رأيه".

وأوضح أنه في البداية كان ضد رغبة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي، قائلا:" لكن دلوقتي بقى عادي خاصة وأن مود محمد صلاح مش حلو بعد أول جولتين في الدوري الإنجليزي"، مستطردا:"محمد صلاح شايف حاجات احنا مش شايفنها".

وواصل أمين أن هناك مسئولا كبير من اتحاد جدة متواجد حاليا في لندن لإنهاء صفقة صلاح وتواصل مع مسؤولين بليفربول ووكيل صلاح وخلال ساعات هيظهر حاجات كثيرة إما إن محمد صلاح مستمر في ليفربول أو هيخوض تجربة جديدة".

انتقال صلاح "الوشيك" لاتحاد جدة.. تفاصيل مثيرة

أصبح محمد صلاح قريبًا للغاية من الانتقال لاتحاد جدة، بعد المفاوضات الجادة خلال الفترة الماضية من جانب الفريق السعودي، والذي يتمسك بالحصول على خدمات اللاعب.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد على انتقال صلاح لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث "رمانو"، حيث قال:"تمت الموافقة على العقود الرسمية من جميع الأطراف".

وتابع: "محمد صلاح سيقوم بالتوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، بعدما عرض الفريق السعودي راتب ضخم جديد قُدم قبل أسبوعين".

وأكمل:"ليفربول سيحصل على 110 ملايين يور، ومن المقرر أن يسافر صلاح للسعودية خلال الأسبوع الجاري".

وكشفت صحيفة "الكأس" السعودية، عن أن محمد صلاح سيصبح لاعبًا ضمن صفوف اتحاد جدة خلال الساعات المقبلة.

بينما أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن وفدًا من اتحاد جدة سافر بالأمس الإثنين للمملكة المتحدة، لحسم صفقة محمد صلاح.

جدير بالذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول حتى 2025، بعد الأنباء التي ترددت عن رحيله خلال الموسم الماضي.