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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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كورونا الجديد في مصر واستشاري يقدم روشتة عاجلة لمقاومة المتحور.. فيديو

مواطن يربط الكمامة
مواطن يربط الكمامة لسيدة

 كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن روشتة علاجية لتقوية جهاز المناعة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن رصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد «إيريس»، لتقوية جهاز المناعة لمحاربة أي فيروسات.

 وقال أمجد الحداد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن تقوية جهاز المناعة للتصدي لمتحور كورونا الجديد أيريس، تنقسم لجزئين الأول يعتمد على كبسولات غذائية، والجزء الثاني عبارة عن عادات يومية يمارسها الشخص على مدار اليوم.

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 وتابع: الجزء الأول لتقوية جهاز المناعة وحمايته من متحور فيروس كورونا الجديد أيريس، يعتمد على نظام غذائي يحتوي على تناول نسب عالية من البروتين قليلة الدسم، وتناول المسكرات والبقوليات لاحتوائها على عنصر الزنك، بجانب الإكثار من تناول السلطات والخضراوات، والتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر.

 الإفراط في المياه:

 وأكمل: يجب الابتعاد عن المواد الحافظة والأكلات السريعة، بجانب تجنب الإفراط في المياه الغازية، لأن هذه الأشياء تسبب ضعفًا لجهاز المناعة.

 وشدد الحداد على ممارسة الرياضة بصورة يومية، بجانب الابتعاد عن التدخين، لأن متحور كورونا الجديد أيريس من الأمراض التنفسية التي تنتقل من شخص لآخر، بالإضافة إلى النوم مبكرًا ولمدة 7 ساعات على الأقل، بجانب العامل النفسي، وعدم الذعر من المتحور الجديد.

 وحذر الحداد، الأطفال من الأطعمة السريعة والوجبات السريعة، بجانب التوقف عن تناول الأندومي، لأن هذه الأطعمة تقلل من جهاز المناعة، مشيرًا إلى أن تناول المشروبات الدافئة الغنية بفيتامين سي تساعد على تقليل التهابات الحلق.

 وقالت وزارة الصحة والسكان، إن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور إيريس EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

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