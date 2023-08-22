رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.. فيديو

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم الاستعانة بهيئة البريد المصري سيتم لنقل مستلزمات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن هناك مجموعة من الإجراءات تقوم بها اللجنة لجذب أكبر قدر من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أنه سيتم تطبيقه يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول، والتوجه للتصويت في مقار اللجنة.

إشراف قضائي

وأضاف، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 60 مليون مصري لهم حق الانتخاب، والانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وسيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وفقا للدستور، وستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على كل صناديق الانتخابات الرئاسية من اليوم الأول حتى إعلان النتيجة.

شروط الترشح

وأوضح أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، كما أن المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط ولكن إعلان النتيجة من قبل الهيئة.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتطابق على كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية وفق ما حدده القانون، بينها الحصول على عدد معين من أصوات النواب، بجانب الحصول على عدد معين من التوكيلات.