موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب بالتنسيق (شاهد)

أكد السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنه تم الإعلان اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية".

وأضاف خلال تصريحاته ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية يوم الخميس 24 أغسطس وحتى يوم الإثنين 28 أغسطس.

وتابع :" التقديم إلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني ويدخل الطالب بنفس الرقم السري ورقم الجلوس "، مستطردًا:" الأولوية في مرحلة تقليل الاغتراب للأعلى مجموعًا والتحويل يكون للمنطقة الجغرافية التي يحصل منها الطالب على الثانوية العامة ".

تنسيق الجامعات 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات





وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

شروط تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب

خطوات التحويل بين الكليات "تقليل الاغتراب"

الدخول على موقع التنسيق من هنــــــا والضغط على خدمة «تقليل الاغتراب».

إدخال نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

يظهر أمام الطالب من خلال موقع تقليل اغتراب الكليات 2023 قائمة الرغبات المسجلة سابقًا، ثم يضغط على قائمة جديدة.

تظهر خطوة تقليل الاغتراب، اختر أحد الخيارات التالية “تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد”.

إدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي يرغب الطالب في الالتحاق به، وفقًا للقواعد المقررة، وإدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم النقر على تسجيل.