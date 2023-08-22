رئيس الشرقية للدخان يزف بشرى سارة بخصوص أسعار السجائر (شاهد)

أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أنه حدث انخفاض في أسعار السجائر بالأسواق خلال الأيام الماضية.

وتابع "أمان" خلال تصريحاته ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، أن هناك وفرة من السجائر في الأسواق وابتدينا نسمع أسعار تصل لـ 40 جنيه للعلبة التي تنتجها الشركة.

وأشار إلى أنه تم ضخ كميات أكبر من السجائر في الأسواق والجهات الرقابية عملت معنا في هذا الملف، وبعض التجار الذين كانوا يقومون بتخزين السجائر بدأوا في إخراج السجائر في الأسواق".

وواصل أمان أنه يجب على التجار الالتزام بأصول المهنة وتحقيق الربح المعقول.

تتفاوض شركة اليابان الدولية للتبغ ( (JTI "المملوكة بنسبة 33% للحكومة اليابانية، مع الحكومة المصرية لشراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

وتمتلك" ايسترن كومباني" حصة سوقية تقدر بـ75% من سوق السجائر في مصر وتبلغ قيمتها السوقية نحو 41 مليار جنيه (1.325 مليار دولار".

وخلال يوليو الماضي أعلنت الحكومة المصرية عن جمع 1.950 مليار دولار عبر بيع بعض أصولها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتتوزع ملكية "الشرقية للدخان" بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51%، و؜صندوق استثمار "ألان غراي" المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و"اتحاد العاملين المساهمين" 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.

باعت الحكومة في عام 2019 ما يصل إلى 4.5% من أسهمها في "الشرقية للدخان" بقيمة 180 مليون دولار في ذلك.