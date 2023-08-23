ضياء رشوان: الحوار الوطني عملية جادة (شاهد)

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني عملية جادة وليس عملية شكلية.

وتابع “رشوان” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه لحظة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار لم يكن هناك فى مصر أزمات اقتصادية أو غيرها.

وأشار إلى أن المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة، مستطردا:"دعيت في إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، ولكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارض خارج مصر، وأيقنت أن شيئا ما يحدث".

وتابع رشوان "لم يكن هناك اضطرار لإطلاق الدعوة إلى عقد الحوار الوطنى، ولكن هذا الأمر كان اختيارا، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث عن مستقبل هذا البلد".

وأكمل أنه لحظة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الحوار الوطني لم تكن هناك مشكلات ترقى إلى حد إطلاق مبادرة من هذا النوع، لافتًا إلى أن هذه الدعوة تشمل شركاء ثورة 30 يونيو الذين أسسوا الجمهورية الحالية (جمهورية ما بعد الظلام).

وواصل رشوان أنه : "من ثاروا في 30 يونيو ليسوا كتلة واحدة، الشعب ليس كتلة واحدة، والقوى السياسية والنقابية والحزبية ليست كتلة واحدة أيضا، غابوا عن بعض كثيرا، والرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي أدرك هذا الأمر، وبالتالى فإن من بنوا الجمهورية في ثورة 30 يونيو كانوا لا بد أن يكونوا بناة مستقبل الجمهورية الجديدة، لأنها ملك للجميع وللشعب المصري".