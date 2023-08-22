التعليم العالي تكشف تفاصيل التحويل لتقليل الاغتراب (شاهد)

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، كافة تفاصيل التحويل لتقليل الاغتراب.

وقال “عبدالغفار” خلال تصريحاته ببرنامج “مصر جديدة”، المذاع عبر فضائية “ etc”، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب للعام الجامعي المقبل ٢٠٢٣_٢٠٢٤ لمدة ٥ ايام من الخميس الي الاثنين.

وأشار إلى أن تقليل الاغتراب لا يعني تنسيق جديد وإنما هي ببساطة إتاحة فرصة للطالب العودة إلي القطاع الجغرافي لسكنه وليس الاقرب، لافتا إلى أن هذه العودة تكون عن طريقين أما أن يحول لذات التخصص في حاله حصوله على مجموع الحد الأدنى للقطاع باعتباره داخل التخصص، أو رغبته في العودة إلي المنطقة الجغرافية اسكنه بصرف النظر عن تخصصه بشرط أن يكون مجموعة يفوق الحد الأدنى للكلية.

وأكمل أن الهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الكلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، لافتا إلي أنه ليس قبول كافة رغبات تقليل الاغتراب، وانما يتم وفق ضوابط محددة، وان الكمبيوتر يختار المجموع الاعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه.

وواصل عبدالغفار أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لمدة ٥ ايام، وليس هناك فرصة ثانية، وان الكمبيوتر يأخذ باخر تعديل قام به الطالب.

تنسيق الجامعات 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

شروط تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب

خطوات التحويل بين الكليات "تقليل الاغتراب"

الدخول على موقع التنسيق من هنــــــا والضغط على خدمة «تقليل الاغتراب».

إدخال نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

يظهر أمام الطالب من خلال موقع تقليل اغتراب الكليات 2023 قائمة الرغبات المسجلة سابقًا، ثم يضغط على قائمة جديدة.

تظهر خطوة تقليل الاغتراب، اختر أحد الخيارات التالية “تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد”.

إدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي يرغب الطالب في الالتحاق به، وفقًا للقواعد المقررة، وإدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم النقر على تسجيل.