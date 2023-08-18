نشرة أخبار التوك شو.. أدوية مغشوشة بالسوق ومعركة بين الدوري المصري والسعودي

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف الدكتور محمود الحصري، الأستاذ بكلية الآثار بجامعة الوادي الجديد، حقيقة مشاركة اليهود في بناء الأهرامات، مكذبا تلك الإدعاءات لأن رحلة سيدنا إبراهيم جاءت بعد بناء الأهرامات بأكثر من ألف عام.

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رد صارم على مزاعم بناء اليهود لأهرامات الجيزة (فيديو)

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الحضارة المصرية وفك رموزها عقدة أزلية لدى اليهود.

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كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة أزلية لليهود (فيديو)

أكد خميس الجارحي، منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن صديقه المقرب في الجماعة كفره بعدما تركها، مضيفًا أنه استخدم آيات قرآنية نُزلت في الكفار، بعدما أعلن معارضته للجماعة.

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خميس الجارحي: صديقي المقرب كفرني بعد انشقاقي عن الإخوان (فيديو)

طالب الإعلامي مصطفى بكري ، النائب العام، بمحاسبة أصحاب الشائعات والأكاذيب، مؤكدا أن حلف 30 يونيو الوطني يدافع عن مصر ضد حرب الشائعات.

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بكري يطالب النائب العام بمحاسبة أصحاب الشائعات والأكاذيب

كشفت أسرة الشهيد الرائد هشام شتا، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهيد كرداسة "هشام شتا"، قبل استشهاده على يد جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث كرداسة، قائلة: إنه كان بسمع أصوات غريبة عند الحديث معه هاتفيا، مرة سمعت صوت عالي والجماعات الإرهابية، تردد، حي الجهاد، حي الجهاد، فسألته إيه ده يا ابني، رد قالي يا بابا هم كده على طول.

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تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهيد كرداسة "هشام شتا"

أكد شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم تستهدف عمليات التطوير والارتقاء بالمنظومة ككل، وتشمل الطالب والمعلم.

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متحدث التعليم: زيادة الفصول الدراسية ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة

حذر الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، من الأدوية المغشوشة والمهربة في الأسواق، قائلا إن خصومات الصيدليات على أسعار الدواء وراءها مخالفات مهنية وجرائم إنسانية.

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قال الكاتب محمد الجالي: “إن لقاء الرئيس الرئيس السيسي بشيوخ مطروح تاريخي ونقطة تحول كبيرة وتحمل الكثير من الرسائل الإيجابية”.

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لقاء الرئيس السيسي بشيوخ مطروح تاريخي ونقطة تحول كبيرة (فيديو)

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما هى أوقات المكروه فيها الصلاة، وهل هى فى النوافل والفروض، وهل يجوز ذكر الله فى هذه الأوقات؟، قائلا: "الوقت المكروه فيه صلاة النوافل المطلقة، يعنى مثلا صليت الفجر وبعده لسه ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس، ده وقت مكروه فيه الصلاة، لو على صلاة عشاء يمكن أصليها، لو على فريضة أصليها، لكن المكروة فيه إنى أقول أصلى ركعتين لله، هذا يسمى صلاة نفل مطلق".

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أمين الفتوى: هذه الأوقات يكره فيها صلاة النوافل المطلقة

رد الإعلامي إيهاب الكومي، على نظيره السعودي، وليد الفراج، بشأن التصريحات التي أطلقها الأخير والتي أكد فيها تفوق الديربي السعودي بين الهلال والنصر، على نظيره المصري، بين الأهلي والزمالك.

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اعلامي يرد على نظيره السعودي بشان تصريحاته حول الدوري المصري