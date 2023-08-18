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كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة أزلية لليهود (فيديو)
الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رد صارم على مزاعم بناء اليهود لأهرامات الجيزة (فيديو)

الأهرامات
الأهرامات

كشف الدكتور محمود الحصري، الأستاذ بكلية الآثار بجامعة الوادي الجديد، حقيقة مشاركة اليهود في بناء الأهرامات، مكذبا تلك الإدعاءات لأن رحلة سيدنا إبراهيم جاءت بعد بناء الأهرامات بأكثر من ألف عام.

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن  اليهود يزعمون بأنهم قاموا ببناء هيكل سليمان وليس له وجود حتى الآن.

وأكد أن الحضارة المصرية تعرضت للكثير من الشائعات والافتراءات من بينها أن الجن هو من بنى الأهرامات، ومرة أخرى يقولون أن الكائنات الفضائية وأن اليهود اشتركوا في بنائه.

المقابر في العمارة الجنائزية كانت بيضاوية

وأوضح أن في العمارة الجنائزية كانت المقبرة عبارة عن حفرة بيضاوية يضع فيها المتوفي على شكل القرفصاء "شكل الجنين في بطن أمه"، ثم تطورت وأصبحت مستطيلة.

وأكد أن قمة الهرم الأكبر تعد أكبر هندسة معمارية معقدة على وجه الأرض وهي آخر مراحل تطور المقبرة الملكية.

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