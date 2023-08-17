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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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متحدث التعليم: زيادة الفصول الدراسية ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة

شادي زلط، المتحدث
شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم

أكد شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم تستهدف عمليات التطوير والارتقاء بالمنظومة ككل، وتشمل الطالب والمعلم.


أضاف متحدث وزارة التربية والتعليم ، أن هناك توصيات مهمة ضمن استراتيجية  وزارة التعليم، التي اطلقتها عبر حوار مجتمعي موسع.

 

استراتيجية وزارة التربية والتعليم الجديدة 

 

وأشار إلى أنه سيتم العلم على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة ككل وعلي رأسها تطوير مهارات المٌعلم.


وأكد أن هناك اهتماما كبيرا لتعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، مبينا أن المدارس التكنولوجية والتطبيقية نجحت في تغيير النظرة إلى التعليم الفني.

 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد.

 


https://www.youtube.com/watch?v=rSmoa75qnWQ

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