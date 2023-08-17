بكري يطالب النائب العام بمحاسبة أصحاب الشائعات والأكاذيب

طالب الإعلامي مصطفى بكري ، النائب العام، بمحاسبة أصحاب الشائعات والأكاذيب، مؤكدا أن حلف 30 يونيو الوطني يدافع عن مصر ضد حرب الشائعات.



وتابع بكري، إن حلف 30 يونيو الوطني متواجد وكفيل بالدفاع عن البلد، مؤكدا أهمية مواجهة محاولات عرقلة الاستثمار.

حرب شائعات



وأضاف: «إحنا دمنا بيغلي حبا في الوطن، ونتحمل تطاولات وتجاوزات، لن نهرب من الميدان، إحنا مع الدولة ومؤسساتها، اللي مش عاجبه الرئيس ما يروحش يديله صوته، واللي عاجبه يديله صوته»، مشيدا بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب.



وطالب بإنتاج أفلام عن مذبحة كرداسة التي راح ضحيتها عدد من أبطال الشرطة، كما طالب بإنتاج أفلام توضح جرائم جماعات الإخوان الإرهابية في اعتصام رابعة الإرهابي.



وواصل: «يجب التصدي بكل قوة لكافة الشائعات، وستنكشف الحقائق خلال أيام عن بعض الواقع التي أثارت الجدل، وحينها سيخجل المتآمرون»، معلقا «مصر دولة المحور والميزان، إحنا قدها وواقفين مع دولتنا وقيادتنا وهنعدي الأزمة الاقتصادية، الشعب المصري موجوع وتعبان لكن هتيحمل».

جاء ذلك خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد.