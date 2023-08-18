كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة أزلية لليهود (فيديو)

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الحضارة المصرية وفك رموزها عقدة أزلية لدى اليهود.

وأضاف خلال مشاركته مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن مصر مليئة بالآثار بداية من العمليات الجراحية حتى صيد الأسماك، مؤكدا أن الحضارة المصرية لم تترك شيئا إلا ودونته.

وأوضح أن الحضارة المصرية توقفت في القرن الرابع وقفلت المعابد واندثرت بعد ذلك لتتيح الفرصة للمدعين، وبدأ أصحاب علم الآثار التوراتي في اتهام مصر القديمة بأنها أرض العبودية والسخرة.

وأشار إلى أن الحضارة المصرية وفك رموزها عقدة اليهود الأزلية، مضيفا أن الحضارة المصرية قمة في الرقي والتوحيد وذلك من خلال بردية موجودة في المتحف البريطاني.

60 هرما في جبانة منف

ولفت إلى أن جبانة منف يوجد بها 60 هرما، مطالبا بضرورة تدشين سياحة للأهرامات وتنظيم جولات سياحية.

وذكر أن الفراعنة كانوا يبنون الأهرامات كمشروع قومي وللمعبود الذي يعد من أرقى الأشياء لديهم، مطالبا بضرورة تدريس التاريخ لجميع الطلاب بجميع التخصصات المختلفة للرد بقوة على الشائعات.