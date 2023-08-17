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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لقاء الرئيس السيسي بشيوخ مطروح تاريخي ونقطة تحول كبيرة (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب محمد الجالي، إن لقاء الرئيس الرئيس السيسي بشيوخ مطروح تاريخي ونقطة تحول كبيرة وتحمل العيد من الرسائل الإيجابية.

 

لقاء الرئيس السيسي بشيوخ مطروح تاريخي ونقطة تحول كبيرة

 

واضاف الجالي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news”، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إعلان المشروعات بعد افتتاحها، ليؤكد أن الدولة المصرية اذا تحدثت يكون لديها رؤية للتنمية والتطوير في كل الاماكن والمجالات، وصولا لأماكن كان البعض يظنها في يومًا من الأيام بعيدة عن التطوير .


وأوضح أن الدولة المصرية تتعامل مع المواطنين المصريين في كافة الربوع وفي المناطق الحدودية وغيرها دون تمييز .

لقاء الرئيس السيسي بشيوخ مطروح

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شيوخ وعواقل محافظة مطروح، شهد حوارًا شيقًا ومهمًا ، وحمل ود كبير بين الرئيس وعواقل ومشايخ مطروح، كما أن الاستقبال الحافل يؤكد الحب الجارف ودعم قرارات الرئيس فيما يتعلق بالتنمية ومواجهة الارهاب والاصلاح الاقتصادي.

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