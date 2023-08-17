أمين الفتوى: هذه الأوقات يكره فيها صلاة النوافل المطلقة

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما هى أوقات المكروه فيها الصلاة، وهل هى فى النوافل والفروض، وهل يجوز ذكر الله فى هذه الأوقات؟، قائلا: "الوقت المكروه فيه صلاة النوافل المطلقة، يعنى مثلا صليت الفجر وبعده لسه ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس، ده وقت مكروه فيه الصلاة، لو على صلاة عشاء يمكن أصليها، لو على فريضة أصليها، لكن المكروة فيه إنى أقول أصلى ركعتين لله، هذا يسمى صلاة نفل مطلق".

صلاة النوافل المطلقة



واستكمل: "ذكر الله ليس له علاقة بالأوقات المكروه فيها الصلاة، لازم نخلى بالنا ذكر الله فى كل وقت".



جاء ذلك خلال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس".