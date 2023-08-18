اعلامي يرد على نظيره السعودي بشان تصريحاته حول الدوري المصري

رد الإعلامي إيهاب الكومي، على نظيره السعودي، وليد الفراج، بشأن التصريحات التي أطلقها الأخير والتي أكد فيها تفوق الديربي السعودي بين الهلال والنصر، على نظيره المصري، بين الأهلي والزمالك.

وقال إيهاب الكومي، إن الشعب السعودي له كامل الاحترام، ولكن التفوق الواضح في مستوى الدوري السعودي مؤخرا، جاء بعد تدخل الصندوق السيادي السعودي، والذي عمد على جذب نجوم الكرة العالمية.

الكلاسيكو المصري من أقوى 10 ديربيات في العالم

وتابع الكومي، إن الكرة المصرية بها العديد من المشاكل، التي يعمل الاتحاد المصري على حلها، منها عودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة من جديد، لكن يظل الديربي المصري من اقوى ديربيات العالم.

ودلل الكومي على ذلك، بالتقرير التي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قبل عدة سنوات، والتي وضعت الكلاسيكو المصري بالمرتبة العاشرة في قائمة أقوى ديربيات العالم.

واختتم الكومي، قائلا :" بفكركم الأهلى كسب الهلال السعودي بالأربعة فى المونديال".

جاء ذلك خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد».