نشرة أخبار التوك شو.. إنشاء مصنع دولارات بمصر واقتراح يحل أزمة السجائر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس.

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مستشار الرئيس يكشف تفاصيل مدينة عين شمس الطبية (شاهد)



استنكر ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، سخرية الإعلامي السعودي، وليد الفراج من الدوري المصري.

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رابطة الأندية تهاجم وليد الفراج.. يسعى لإشعال الفتنة بين المصريين والسعوديين (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجوب المحافظات كمواطن وسط أهله، ويرد على كل الأسئلة والاستفسارات من المواطنين.

شعبة الدخان تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر (فيديو)



قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان، إن زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر والمعسل لمواجهة زيادة أسعار تلك المنتجات داخل السوق المصري ليس حلاً لإنهاء هذه المشكلة، لأن هذا الحل تم تقديمه من قبل ولم يحل الأزمة.

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أحمد موسى: هناك ما لم يعلنه السيسي حتى الآن عن جماعة الإخوان (فيديو)



علق محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، على ارتفاع سعر البصل داخل السوق المصري، قائلاً : "المزارع عندما يجد سلعة ارتفع ثمنها يقوم العام التالي بزراعة هذا المحصول .. وهذا ما حدث في منتج البصل العام الماضي عندما زرعت كمية كبيرة من الأراضي وصل ثمن الكيلو لـ ٩٠ قرش".

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الزراعة تكشف سبب ارتفاع سعر البصل (فيديو)



كشف علي جلال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، عن تفاصيل قرار الحكومة بالسماح للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج بإنهاء التحويل البنكي من الخارج، مؤكدًا أنه تم الموافقة على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.

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تفاصيل مبادرة السماح بإنهاء التحويل البنكي لسيارات المصريين بالخارج (شاهد)



قال الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد نقص في الأدوية ودائما هناك البديل بنفس الجودة".

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الغرف التجارية: لا يوجد نقص في الأدوية والبديل موجود بوفرة (فيديو)



كشف أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، عن أسعار الأدوات المدرسية والكتب الخارجية لعام 2023، موضحا أن سعر الكراسة 28 ورقة بـ 3 جنيهات في الفجالة و96 ورقة بـ 8 جنيهات على عكس ما يتم ترويجه على السوشيال ميديا.\

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أسعار الأدوات المدرسية والكتب الخارجية لعام 2023 (فيديو)



أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر لن تستورد أي عربات للسكك الحديدية لتوفير المال ، موضحا أنه سيتم فتح منازل للعمالة المصرية لإنتاج وتصدير المنتجات الفائضة.

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كامل الوزير: هنعمل مصانع للدولار في مصر (فيديو)



قال الدكتور علي فطوم ، خبير اللقاحات والأدوية والميكروبات، والأستاذ في جامعة ميشغن، إن العالم شهد حدوث أوبئة محصورة في جغرافية معينة في الماضي، ولكن الآن الوضع اختلف تمامًا، معقبًا "حال الدنيا تغير، وأصبحنا نشعر بالأخطار التي كانت تحدث سابقًا، ولكن بشكل عام".

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خبير لقاحات يطمئن المواطنين بشأن إمكانية ظهور أوبئة جديدة (فيديو)

