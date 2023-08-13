الغرف التجارية: لا يوجد نقص في الأدوية والبديل موجود بوفرة (فيديو)

قال الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد نقص في الأدوية ودائما هناك البديل بنفس الجودة".

وأضاف خلال سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن البيع في الصيدليات يكون بالاسم التجاري وليس المادة العلمية.

أقل دواء في السوق يوجد له 12 بديلا

وتابع سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية "أقل دواء في السوق يوجد له 12 بديلا وهناك أدوية لها بدائل أكثر من ذلك"، لافتا: "الطبيب يكتب الاسم التجاري للمريض لذلك المريض يعتقد أن هذا هو الدواء فقط الذي يحتاجه".

ومن جانبه، قال الدكتور علي عوف، رئيس شُعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الخصومات الكبيرة تثير الشكوك حول مصادر الأدوية، وتشير إلى أنها مهربة، أو مغشوشة بكل تأكيد، محذرًا المواطنين: "متفرحش بالخصم دي جريمة".

وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، الأدوية المغشوشة والمهربة تمثل 10% من سوق الدواء في العالم، لافتًا إلى أن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة موجودة في كل دول العالم من بينها أمريكا وأوروبا".

وكشف الدكتور علي عوف، حيلة خبيثة لأصحاب الصيدليات لبيع الدواء المهرب والمغشوش، من خلال طرح خصومات على أسعار الودي، مطالبًا نقابة الصيادلة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات.