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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

كامل الوزير: هنعمل مصانع للدولار في مصر (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل،  أن مصر لن تستورد أي عربات للسكك الحديدية لتوفير المال ، موضحا أنه سيتم فتح منازل للعمالة المصرية لإنتاج وتصدير المنتجات الفائضة.

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وأضاف كامل الوزير في مؤتمر صحفي  عرض جزء منه ببرنامج "مسؤوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد ،:" سنقوم بتصدير الدولار بدلا من إضافة المزيد من الأعباء للاستيراد".

واقتبس الفريق كامل الوزير وزير النقل، لفظ قاله الرئيس السيسي وهو “نعمل مصنع للدولار، يبقى إحنا مش بنستهلك الدولار ولكن بنصنع الدولار ونعمل مصنع له”.

فيه دول عندها مصنع للدولار عبارة عن منتجات زراعية أو بترولية

وأردف كامل الوزير: "فيه دول عندها مصنع للدولار عبارة عن منتجات زراعية أو بترولية، ولكن عشان يكون عندنا مصنع للدولار في مصر ونحقق رؤية وهدف الرئيس السيسي".

واستكمل وزير النقل: أنا بدوري في وزارة النقل وزمايلي نعد الرئيس السيسي أننا قادرون على أن يكون لدينا مصنع للدولار من خلال إنتاج كل المكونات التي نحتاجها في السكك الحديد والمترو والسفن والمراكب والأتوبيسات ومصنع للأنظمة وبالتالي نوفر ما كنا نستورده، وهنبقى نصنع وننتج ونصدر دولار.

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