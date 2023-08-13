تفاصيل مبادرة السماح بإنهاء التحويل البنكي لسيارات المصريين بالخارج (شاهد)

كشف علي جلال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، عن تفاصيل قرار الحكومة بالسماح للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج بإنهاء التحويل البنكي من الخارج، مؤكدا أنه تم الموافقة على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وقال جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وعددهم 84 ألفًا، بإنهاء إجراءات التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، للحصول على الموافقة الاستيرادية”.

وأشار إلى أن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، مضيفا:" يحق للمواطن استرداد المبلغ الذي أودعه دولارية بالعملة المصرية وليس دولاراً كما أودعه".

وواصل جلال أن من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه والخروج من المبادرة بعد مرور عام من تاريخ الموافقة الاستيرادية، عليه أن يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية على أن يحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.

تفاصيل مبادرة السماح بإنهاء التحويل البنكي لسيارات المصريين بالخارج

وفي سياق آخر، زفت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة وشئون الم ريين بالخارج عبر صفحتها الشخصية “ فيسبوك” بشرى سارة حول موعد إطلاق تطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وقالت الوزيرة عبر صفحتها على فيسبوك: “عندي اخبار حلوة لاخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات أخيرا، اللي بقالي فتره باقولهولكو، هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة يستطيع الان استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة”.

وتابعت الوزيرة: “ الخبر السار الاخر، لجميع المستحقين، ان شاء الله ستصلكم رسائل شخصية علي الايميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بأذن الله بداية من يوم الاحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون”.

واختتم وزيرة الهجرة في رسالتها للمصريين بالخارج: “ربنا يتمها علي خير للجميع يا رب ويسعدكو دائماً. مساء الاخبار السعيدة”.