شعبة الدخان تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر (فيديو)

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان، إن زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر والمعسل لمواجهة زيادة أسعار تلك المنتجات داخل السوق المصري ليس حلاً لإنهاء هذه المشكلة، لأن هذا الحل تم تقديمه من قبل ولم يحل الأزمة.

ووجه "امبابي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، الشكر لوزارة الداخلية متمثلة في مباحث التموين لتفتيشهم الدائم داخل المحال التجارية وضبط أكثر من 200 ألف علبة سجائر خلال يومان فقط بحوزة تجار قاموا بتخزينها لرفع الأسعار.

وتابع إبراهيم امبابي، أنه يقترح بتوزيع الكميات المضبوطة من السجائر داخل منصات وطنية تابعة للدولة لحل أزمة إرتفاع أسعار السجائر وبهذا الحل سيتم توفير السجائر والقضاء علي جشع التجار.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن علبة السجائر الكليوباترا البالغ سعرها 24 جنيهًا، سعرها الأصلي 6 جنيهات وتسعون قرش، والباقي ضرائب، وهكذا باقي المنتجات، مضيفًا: "لدينا خطة استثمارية مختلفة كل عام".



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء أمس السبت، "شركة الشرقية للدخان هي أكبر شركة تدفع ضرائب من 70 لـ75%، معقبًا: "العام الماضي دفعنا 65 مليار جنيه ضرائب".

وأضاف: "الشركة المصنعة لسجائر ميريت ومارلبور رفعت الأسعار بنسبة كبيرة، وهناك تجار محتكرون هم السبب في رفع هذه الأسعار".

زراعة التبغ مكون السجائر ممنوع داخل مصر منذ أيام محمد علي



وتابع: "زراعة التبغ، مكون السجائر، ممنوع داخل مصر منذ أيام محمد علي، مضيفًا: "لدينا خبراء الدخان بالشركة وظيفتهم التذوق وإبداء الرأى في أي نوع".