الزراعة تكشف سبب ارتفاع سعر البصل (فيديو)

علق محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، على ارتفاع سعر البصل داخل السوق المصري، قائلاً : "المزارع عندما يجد سلعة ارتفع ثمنها يقوم العام التالي بزراعة هذا المحصول .. وهذا ما حدث في منتج البصل العام الماضي عندما زرعت كمية كبيرة من الأراضي وصل ثمن الكيلو لـ ٩٠ قرش".

وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، مساء اليوم أن الدولة أصبحت تتجه إلى الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، مشيراً إلى أن عند حدوث زراعات تعاقدية لكافة المنتجات الزراعية سوف يكون هناك اتزان في الأسعار بنسبة ١٠٠٪.

سعر كيلو البصل انخفض من ٣٠ جنيه الي ٢٠ جنيها

وتابع مستشار وزير الزراعة، أن سعر كيلو البصل انخفض من ٣٠ إلى ٢٠ جنيها، موضحاً أن السبب الرئيسي في إرتفاع سعر كيلو البصل في هذا الموسم هو قلة المساحة المزروعة خلال هذا الموسم الزراعي عن الموسم السابق.