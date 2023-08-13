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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رابطة الأندية تهاجم وليد الفراج.. يسعى لإشعال الفتنة بين المصريين والسعوديين (فيديو)

وليد الفراج
وليد الفراج

استنكر ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، سخرية الإعلامي السعودي، وليد الفراج من الدوري المصري.


 قال عضو رابطة الأندية المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم: "مصر تكن كل حب واحترام للدولة السعودية والملك سلمان وولي العهد".

وليد الفراج حابب يعمل فتنة بين الأشقاء المصريين والسعوديين:

 أضاف: "الرد على أي شخص يقول أي كلام مثل الذي قيل نعطيه أكبر من حجمه"، متابعًا: "الإعلامي السعودي حابب يعمل فتنة بين الأشقاء المصريين والسعوديين".
  أكد عضو رابطة الأندية: "ديربي الأهلي والزمالك يتابعه كل المواطنين في الوطن العربي"، مضيفًا: "وليد فراج يريد إرضاء المسئولين عن كرة القدم السعودية، لكن هناك شعبية كبيرة للأهلي والزمالك في الوطن العربي".

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