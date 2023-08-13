رابطة الأندية تهاجم وليد الفراج.. يسعى لإشعال الفتنة بين المصريين والسعوديين (فيديو)

استنكر ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، سخرية الإعلامي السعودي، وليد الفراج من الدوري المصري.



قال عضو رابطة الأندية المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم: "مصر تكن كل حب واحترام للدولة السعودية والملك سلمان وولي العهد".

وليد الفراج حابب يعمل فتنة بين الأشقاء المصريين والسعوديين:

أضاف: "الرد على أي شخص يقول أي كلام مثل الذي قيل نعطيه أكبر من حجمه"، متابعًا: "الإعلامي السعودي حابب يعمل فتنة بين الأشقاء المصريين والسعوديين".

أكد عضو رابطة الأندية: "ديربي الأهلي والزمالك يتابعه كل المواطنين في الوطن العربي"، مضيفًا: "وليد فراج يريد إرضاء المسئولين عن كرة القدم السعودية، لكن هناك شعبية كبيرة للأهلي والزمالك في الوطن العربي".