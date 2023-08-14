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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسعار الأدوات المدرسية والكتب الخارجية لعام 2023 (فيديو)

الأدوات المدرسية
الأدوات المدرسية

كشف أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، عن أسعار الأدوات المدرسية والكتب الخارجية لعام  2023، موضحا أن سعر الكراسة 28 ورقة بـ 3 جنيهات في الفجالة و96 ورقة بـ 8 جنيهات على عكس ما يتم ترويجه على السوشيال ميديا.

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أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

وأضاف  خلال  لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الكتب مدون عليها السعر، ومن يجده أكثر من هذا لا يشتريه، لافتا إلى أن سعر طن الورق المحلي وصل إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها 400 %، وهو ما انعكس على أسعار الكتب.

 قيمة الزيادة في أسعار الكتب تتراوح بين 35 و40 %

وتابع: " قيمة الزيادة في أسعار الكتب تتراوح بين 35 و40 %، رغم أن الزيادة في الورق 400 %، مؤكدا أن أعلى سعر كتاب خارجي حتى نهاية المرحلة الإعدادية 140 جنيهًا وهو سلاح التلميذ.

 

 

 