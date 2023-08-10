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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

سميرة عبد العزيز تكشف عن سر عمل رفضته مع محمد رمضان .. ليس الأسطورة

الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز،  إنها تتمنى  تقديم عمل فني مفيد للشعب ويعلم  حب الوطن والسلوكيات الحميدة.

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اهتم  بنص العمل ولا تهمني النجوم المشاركة

وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “بفرح اوى بالنص اللي بيفيد شبابنا واللي بيعلمهم الصح والغلط، وانا بحب كل الفنانين ومعنديش اعتراض على اى حد بس اهم حاجة عندي نص العمل وانا مبيهمنيش النجوم المشاركة”.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز، أن مسلسل “الأسطورة” ليس المسلسل الذي رفضته للعمل مع الفنان محمد رمضان، ولكن تم عرض عمل سابق لأم بلطجي، معلقة “مينفعش يكون بيطلق عليا ام العظماء وامثل شخصية أم بلطجي”

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