تنسيق المرحلة الثانية 2023.. بشرى سارة لراغبي الالتحاق بالهندسة والفنون الجميلة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، إن من حق كل طالب التقدم لـ تظلمات نتيجة الثانوية العامة، سواء في مادة أو ثلاثة بعد دفع الرسوم لتحديد الموعد.



ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن احتمالية تعديل درجات الامتحان ضعيف للغاية، كون التصحيح أصبح إلكترونيًا وليس هناك تدخل بشري نهائي.

ولفت إلى أنه متوقع بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، أن يبلغ الحد الأدنى للقبول بـ"كليات القمة" من 1 إلى 1.5%، متوقعًا أن يكون هناك في تنسيق المرحلة الثانية 2023 أماكن كثيرة شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بالنسبة للشعبة الأدبية وبعض الأماكن في كليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية.

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية 40%، قال رفعت فياض إن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع أسعار الورق، ولا يوجد ضوابط لتحديد سعر الكتاب الخارجي باعتباره صادرًا عن قطاع خاص وهناك منافسة، لذا من الصعب ضبط الأسعار.



وأضاف أن الكتب الخارجية تعطي أمثلة أكثر وشرح أكبر، موضحًا أن الكتاب المدرسي بشكل عام جيد، لكن ليس بنفس شرح وإعطاء الأمثلة كـ"الكتاب الخارجي".