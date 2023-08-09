أول تعليق من "شعبة الأرز" على قرارات التموين بشأن تنظيم التداول

علق رجب شحاته رئيس اتحاد شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على قرار وزير التموين بشأن تنظيم تداول الأرز قائلا: ان قرار وزارة التموين والذي يلزم الشركات المسؤولة عن تعبئة الأرز الحر بضرورة كتابة السعر واسم وعنوان جهة التعبة، وبلد المنشأ، والوزن الصافي وتاريخ التعبئة والصلاحية، لاقى ترحيبا واسعا من المضارب وشركات التعبيئة، لان كل الشركات المسجلة داخل اتحاد الصناعات بالفعل ملتزمة بتعليمات الوزارة

مصر لا تعتمد على الأرز المستورد

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc ان ما زاد في القرار عما تفعله الشركات هو كتابة بلد المنشأ و الأرز محلي او مستورد، لافتا الي أن مصر لا تعتمد على الأرز المستورد، معللا ما حدث العام الماضي من مضاربات وارتفاع اسعار، بأنه نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب، كالذرة والفول والعدس فارتفع معها الارز طبيعي.

وأشار إلى أن شعبة الارز حذرت المزارعين كثير من اضطرار الجكومة لاستيراد الأرز من الخارج في حال اصرارهم على احتكار الارز لرفع اسعاره، منوها الي ان الدولة استوردت كميات قليلة من الهند، لا تتعدى 140 الف طن، في حين يستهلك المواطنين يوميا 10 الف طن من الارز.

وأكد أن سعر الارز انخفض من 20.500 الي 12.000 جنية، معقبا: " الأرز ليس وحده في السوق ويصعب اجبار الفلاح ان يبيع محصول الأرز بسعر معقول، بينما في المقابل ب يشتري اعلاف للمواشي بسعر اغلى من ضعف بيع سعر الارز، لابد ان يكون هناك توازن، لافتا الي أن السعر العادل للارز الابيض الحر من 16الي 20 في الموسم الجديد اتوقع من 15 الي 18.