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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يستنكر "مصيبة السجائر".. الحيتان السبب (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك أموال كثيرة تذهب لـ الحيتان، بسبب أزمة السجائر وتلك مصيبة، مطالبا  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم ترك حيتان السجائر يفعلون ما يشاءون.

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه، برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحيتان تربح 4.5 مليار جنيه في الشهر من السجائر.

هؤلاء الأشخاص تسببوا في أزمة الدولة

ولفت إلي أن هؤلاء الأشخاص تسبب أزمة في الدولة، ولذلك هناك الكثير من المدخنين تبحث عن سجائر، معلقًا :" الحمد لله مش مدخن".

وأشار أحمد موسى إلي أن المواطن يدفع في السجائر أموال، لا يدفعها في رغيف العيش، مؤكدًا أن السيجارة الواحدة بـ 5 جنيهات.