شعبة الذهب تعلن مفاجأة سارة: مد الإفراج الجمركي تحت الدراسة (فيديو)

أكد عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن المتحكم في الأسعار هو العرض و الطلب، وأنه في 2022 شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير، ولكن انخفض بعض الشيء.



وأضاف ، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن انخفاض أسعار الذهب يكون له تأثير إيجابي على التجار.

قرار الحكومة بالإفراج الجمركي عن الذهب جعل الأسعار تنخفض

وأوضح أن البائع يحصل على المكسب من البيع بالجرام، قرار الحكومة بالإفراج الجمركي، عن الذهب حالة دخوله مع مواطن جعل الأسعار تنخفض.

وكشف أن هناك 193 كيلو ذهب دخلوا البلاد في أول شهرين، من القرار، وأن هذا القرار مستمر حتى شهر 11، وأن قرار المد تحت الدراسة من قبل مجلس الوزراء.