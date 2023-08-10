الخميس 10 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أشرف السعد: لو السيسي مكتسحش الانتخابات اضربوني على قفايا(فيديو)

رجل الأعمال أشرف
رجل الأعمال أشرف السعد

أكد رجل الأعمال أشرف السعد، أن البطل والزعيم هو عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه يتعرض لـ هجوم شديد، من قبل أعداء الوطن.

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حلمي النمنم: أتمنى وجود أكثر من مرشح قوي في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

وأضاف أشرف السعد، خلال مداخلة هاتفية من لندن،، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الانتخابات الرئاسية بعد أشهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفوز بالانتخابات الرئاسية باكتساح.

لو السيسي مبقاش رئيس مصر خلال الانتخابات الجاية هحط الشبشب في بوقي

وتابع :"لو الرئيس السيسي مبقاش رئيس مصر خلال الانتخابات الجاية هحط الشبشب في بوقي وأي حد هقابله في الشارع هخليه يضربني على قفايا، وسأغلق صفحات السوشيال".

وأوضح أشرف السعد  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء بمعجزة، لم يأت بصناعة بشرية، ولكن جاء بمعجزة من الله.

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