أشرف السعد: لو السيسي مكتسحش الانتخابات اضربوني على قفايا(فيديو)

أكد رجل الأعمال أشرف السعد، أن البطل والزعيم هو عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه يتعرض لـ هجوم شديد، من قبل أعداء الوطن.

وأضاف أشرف السعد، خلال مداخلة هاتفية من لندن،، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الانتخابات الرئاسية بعد أشهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفوز بالانتخابات الرئاسية باكتساح.

لو السيسي مبقاش رئيس مصر خلال الانتخابات الجاية هحط الشبشب في بوقي

وتابع :"لو الرئيس السيسي مبقاش رئيس مصر خلال الانتخابات الجاية هحط الشبشب في بوقي وأي حد هقابله في الشارع هخليه يضربني على قفايا، وسأغلق صفحات السوشيال".

وأوضح أشرف السعد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء بمعجزة، لم يأت بصناعة بشرية، ولكن جاء بمعجزة من الله.