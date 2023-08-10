طارق الشناوي ينتقد تصوير جزء ثاني من جعفر العمدة (فيديو)

علق الناقد الفني طارق الشناوي على أنباء تصوير جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة، قائلا: " جعفر العمدة كان قمه ذروة بين الثنائي محمد رمضان ومحمد سامي، لا سيما وأنه حقق جماهيرية وأعلى نسب مشاهدة، وكنت اتمنى أن يبدأوا تجربة أخرى.

محمد سامي يتحمل المسؤولية الأولى في فشل نسل الأغراب

ورد طارق الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاربعاء عبر فضائية etc على تصريحات المخرج محمد سامي بشأن تعرضه للظلم في مسلسل نسل الاغراب، قائلا: "محمد سامي لا ينفي الفشل ولكنه شعر أنه وحده من تحمل نتيجة الفشل ، ولكنه عاد بقوة في جعفر العمدة وكانه يعتبره تحدي نجح فيه، إلا أنه بالتأكيد يتحمل المسؤولية الأولى في فشل نسل الأغراب ككاتب ومخرج العمل، ورغم أنه جرت العادة أن تحمل الفنانين مسؤولية الفشل، لكن ان يحمل الجمهور سامي مسؤولية الفشل فهذا يحسب له.

وتابع: "وكذلك في نجاح جعفر العمدة فالنحاج نسب له ، لأن الجمهور لاحظ أن النجوم الذي شاركوا معه كان لهم حضور وتواجد امام الكاميرا مختلفة، في مقدمتهم هالة صدقي، ايمان العاصي، منه فضالي.

وأضاف “ محمد سامي واخد حقه في النجاح فلما يتحمل لوحده الفشل في نسل الأغراب، عليه ان ينظر الي الجانب الاجابي، قائلا: " أسمك على العمل الفني يعطي مسؤولية أدبية لذلك أنت تحملت الخسارة وحدك".