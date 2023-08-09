فتح باب التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة غدًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية غدا الخميس إلكترونيًا.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أن فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 10 أغسطس 2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو الموضح بالجدول.

خريطة اختبارات القدرات للشهادات المعادلة

آلية تسجيل اختبارات القدرات

ونوهت وزارة التعليم العالي بأنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو www.tansik.digital.gov.e

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

١. افتح موقع التنسيق الإلكتروني.

٢. ادخل على صفحة الشهادات المعادلة.

٣. اختر رابط تسجيل البيانات الأساسية.

٤. املأ البيانات المظلوبة والتي تشمل (اسم الطالب، واسم الشهادة، والدولة الحاصل منها على الشهادة، والرقم القومي ......الخ).

٥. يجب أن يُراعى فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء اختبارات القدرات بها الساعة التاسعة صباحًا في الموعد المحدد ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.

2. مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

3. عدد 4 صور شخصية.

قواعد تنسيق الشهادات المعادلة 2023:

1. أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95 في المائة على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

2. أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90 في المائة على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

3. أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85 في المائة على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

4. أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

5. تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب مُوثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضح به تواريخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات موضح بها تواريخ، وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

6. يجرى ترشيح الطلاب في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.