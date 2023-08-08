عصابة تعرض المسروقات للبيع عبر الإنترنت| فيديو

وصفت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، عصابة تعرض المسروقات للبيع عبر الإنترنت بــ"الوقحة"، وهي عصابة مكونة من 6 أشخاص تخصصوا في استهداف وكلاء السيارات ومتاجر الهواتف الذكية وأجهزة الصرف الآلي.

وكشفت السلطات الأمريكية، أمر العصابة، بسبب تصرفهم المتهور، بعدما نشروا صور السيارات والأموال التي سرقوها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

عصابات روسية تسرق سيارات الأجرة:

الجريمة المنظمة لا تختلف كثيرًا من بلد لآخر على مستوى العالم، فكما يحدث فى مصر من سرقة للتاكسيات من خلال عصابة تعتمد على رجل وامرأة يقفان في الطرق الرئيسية مثل الأوتوستراد لخداع سائقي التاكسي أنهما زوجان يريدان العودة لمنزلهما، يحدث أيضًا في روسيا لكن بطريقة مختلفة.

ففي مصر نجد الإسبراي المخدر هو الحل الأسهل الذي يتم استخدامه في تلك الحالة، أما إذا كانت العصابة لديها قلوب قوية فإنها تلجأ إلى العنف الذي يمكن أن يؤدي إلى القتل في النهاية، وهذا ما حدث لسائق التاكسي الروسي المسكين الذي شاء حظه العثر أن يقابل تلك العصابة المكونة من رجل وامرأة، حيث فوجئ السائق المسكين بالرجل يضربه بقوة وعنف من الخلف، فتوقف سريعًا قبل أن يدرك أن سلاح الرجل كان مجرد طوبة وهرب تاركًا سيارته.

إلا أن الكاميرات التليفزيونية التي تلزم السلطات الروسية السائقين بتركيبها دائمًا ما تكون السبب الرئيسي في القبض على الجناة.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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