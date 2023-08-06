الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرق المحافظة على الأجهزة الكهربائية حال انقطاع التيار فجأة

انقطاع التيار
انقطاع التيار

انقطاع التيار الكهربائى.. مازالت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ تؤرق الكثير من المواطنين، اضافة الى أنها  تؤذي الأجهزة الكهربائية.

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أحمد موسى: انقطاع التيار الكهربائي انخفص للنصف (فيديو)

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طريقة الحفاظ على الأجهزة الكهربائية من انقطاع التيار.. فيديو

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حلول ذكية لحماية الأجهزة الكهربائية من انقطاع التيار (فيديو)

ونقدم  بعض النصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية بالمنزل فى ظل تكرار انقطاع التيار الكهربى فجأة.

طريقة الحفاظ على الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار

وفى حالة فصل الأجهزة المنزلية التى كانت تعمل قبل انقطاع الكهرباء، فاندفاع التيار عند عودته قد يدمر الأجهزة لأنه يكون بكمية أكبر من تلك التى صممت الأجهزة لتتحملها.

استخدم اللاب توب ببطاريته خاصة فى الأوقات التي تعرفين فيها أن التيار ينقطع عادة أو إذا كنت تعملين شيئا تخافين من فقده.

لابد من ترك لمبة واحدة مفتوحة حتى تعرفى عندما تعود الكهرباء.

اترك باب الثلاجة والفريزر مغلقين حتى عودة الكهرباء ليحتفظا بالبرودة لفترة أطول.

تغطية الفريزر ببطانية لتعزل الحرارة وتساعده على الاحتفاظ ببرودته لساعات أطول فى ظل انقطاع الكهرباء، ثم نزيل البطانية فور عودة التيار.

الفريزر المملوء نصفه سيحفظ الطعام لمدة 24 ساعة، والمملوء بالكامل يحفظ الطعام لمدة 48 ساعة.

فى حالة  عودة التيار انتظر عدة دقائق قبل تشغيل الأجهزة مرة أخرى خاصة الأجهزة غالية الثمن. 

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