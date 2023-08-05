أحمد موسى: انقطاع التيار الكهربائي انخفص للنصف (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تطورا إيجابيا في ملف انقطاع التيار الكهربائي في مصر، موضحا: “نزلنا من 3200 ميجا وات تخفيف أحمال لـ 1600 ميجا وات وهذا يعني بوادر تحسن في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي”.

وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم أن هناك مناطق كانت تعاني انقطاع التيار الكهربائي أصبحت لا تشهد انقطاعا في الكهرباء حاليا".

ملف انقطاع التيار الكهربائي لم ينته

وتابع أحمد موسى :" ملف انقطاع التيار الكهربائي لم ينته، والتحدي الذي يواجهنا ارتفاع درجات الحرارة".

ما زلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي تلقي بظلالها على المواطنين، وسط ارتفاعًا ملحوظًا لدرجة الحرارة، والتي تخطت الـ41 درجة مئوية، وهو ما يستدعي تشغيل المراوح والتكيفات بغية التغلب على الطقس الحار، ولكن يواجه العديد من المواطنين انقطاعًا للتيار الكهربائي أكثر من ساعة.

انقطاع التيار الكهربائي

ووفقًا للمواعيد المعلن عن لانقطاع التيار الكهربائي، وفقًا لتخفيف الأحمال، هو أن يتم البدء في فصل التيار الكهربائي لمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها، على أن لا تزيد على ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وفي خضم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يوجد العديد من الطرق لتقديم شكاوى من خلال تطبيق طوارئ الكهرباء، على الهواتف المحمولة، أو عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية لاستقبال البلاغات، أو عن طريق الخط الساخن رقم 121 لتقديم شكاوى أو بلاغات حول أعطال الكهرباء. كما يمكن تقديم الاستفسارات العامة من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 527935، ولتقديم البلاغات الفنية، يجب الاتصال رقم شركة الكهرباء 2835989.

وبدء تخفيف أعمال الكهرباء منذ بداية الأسبوع الماضي نتيجة لموجة الحارة الشديدة وزيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

و كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن هناك زيادة 14% استهلاكاً عن العام الماضى، وأشار إلى أن هناك زيادة بنسبة بلغت 8.2% زيادة فى الأحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضى والذى يبدأ من الساعة 7:00 مساء حتى الساعة 11:00 مساء.