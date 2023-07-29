السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حلول ذكية لحماية الأجهزة الكهربائية من انقطاع التيار (فيديو)

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

كشف أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، عن حلول ذكية لحماية الأجهزة الكهربائية من انقطاع وعودتة التيار، مشيرا إلى أنه لا يرى فكرة فصل فيشة كل جهاز الحل الامثل، لأن هناك حلول أفضل.

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شعبة الهندسة الكهربائية توضح كيفية الحفاظ على الأجهزة عند انقطاع التيار

فصل التيار الكهربي في حال انقطاع الكهرباء

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء يوم الجمعة، يجب فصل التيار الكهربي في حال انقطاع الكهرباء وإعادته تشغيله من لوحة التحكم مرة آخرى بعد عودة الكهرباء بعشر دقائق.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن الأهم من كل هذا يجب الاهتمام بتأسيس الكهرباء من الداخل، وتنفيذ التأسيس على مستوى عال، وفكرة اغلاق الكهرباء من لوحة الكهرباء الرئيسية حل سريع والأفضل والأذكى.

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