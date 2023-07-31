الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طريقة الحفاظ على الأجهزة الكهربائية من انقطاع التيار.. فيديو

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أشاد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، بقرار مجلس الوزراء، بتحديد مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة القرى والمحافظات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب على المواطنين تنزيل “سكينة الكهرباء” عقب انقطاع التيار الكهربائي، ينتظر المواطن لمدة 10 دقائق بعد عودة التيار، من أجل الحفاظ على الأجهزة الكهربائية.

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ونوه إلى أنه يجب على المواطنين شراء أي أسلاك كهربائية من الشارع، بجانب عدم شراء “المشترك الكهربائي” المتعدد الرديئة، بالإضافة إلى صيانة فورية للأسلاك الكهربائية.

استخدام الشمس كطاقة استراتيجية

فيما أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء في كل المحافظات وفق جدول حددته الحكومة حل مؤقت للأزمة، منوها أن الأزمة تعم الجميع، وستمر مع وعي المواطن مجتمعيا.

وشدد على ضرورة تقنين العقارات المخالفة التي تستهلك كهرباء بنظام الممارسة، مما يعد حملا زائدا على شبكة الكهرباء، منوهًا إلى أن تقنين الأوضاع يرفع أعباء الاقتصاد الخفي الموازي عن الدولة، حتى يكون الاستهلاك على قدر القيمة المدفوعة.

وأشار إلى أن قطع الكهرباء أزمة وضعتها الظروف، قائلا: “مش كل مشكلة تقابلنا يتحملها المواطن، فهناك مسؤولية ملقاة على الحكومة بوضع حلول مستقبلية بديلة؛ لمنع الأزمة”.

وعلق عضو مجلس النواب: “استعمال الطاقة الشمسية موجود، وتشريع ولائحة هذه الخدمة موجود، والبرلمان لن يتأخر عن هذا الموضوع، ومصر من الأماكن التي تتواجد فيها الشمس يسمح باستخدامها كطاقة استراتيجية بديلة مثل بلدان العالم المتقدم”.

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