انتحار شيرين عبدالوهاب.. صور جديدة تُخرس الألسنة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب أثناء قضاء عطلتهما بإحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك ساعات قليلة من انتشار أنباء تفيد انتحارها عن طريق أقراص الدواء.



ظهرت شيرين عبدالوهاب في الفيديو الذي تداول بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة بناتها وزوجها الفنان حسام حبيب، وهم يقضون أوقات مرح وبهجة في الساحل الشمالي، وخرج المقطع في هذا التوقيت لكي تثبت لجمهورها أنها بخير وتخيب ظنون مروجي الشائعات، وأن ما تم تداوله من أخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة.



شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

انتحار شيرين عبدالوهاب حقيقة أم شائعة:

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد انتحار الفنانة شيرين عبدالوهاب عن طريق تناول أقراص دواء، ما جعلها تتصدر حديث الجميع على السوشيال ميديا، كما تصدرت مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل.

شيرين عبدالوهاب

شائعات الوفاة والانتحار تلاحق شيرين عبدالوهاب:

كان تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من أسبوع، أنباء تفيد وفاة شيرين عبدالوهاب، ما أثار قلق جمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي، ولهذا السبب تصدرت مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل.

وفاة شيرين عبدالوهاب:

ما أثار الشكوك حول شائعة وفاة شيرين عبدالوهاب، عدم تعليقها على تلك الشائعة من خلال حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم يصدر أي تعليق من زوجها الفنان حسام حبيب على هذه الشائعات.

بنات شيرين عبدالوهاب

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب وتفاصيل أعمالها المقبلة:

كانت "الوفد" علمت من مصادر مؤكدة أن الفنانة شيرين عبدالوهاب بصحة جيدة نافيًا ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية حول تدهور حالتها الصحية أو وفاتها، فيما أشار إلى أنها تستعد لطرح أغنية جديدة تتعاون من خلالها مع المطرب والملحن تامر عاشور والشاعر أحمد المالكي، ومن المقرر أن تخرج للنور خلال الفترة المقبلة، كما تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 25 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات موسم الجيمرز الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

شيرين عبدالوهاب .. شائعات الوفاة تلاحقها في حياتها:

لم تكن شائعة وفاة وانتحار شيرين عبدالوهاب هي الأولى، إذ سبق وانتشرت الأخبار نفسها منذ سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك عقب تداول أنباء على أحد المواقع التي تهتم بحياة المشاهير على تويتر مفاده: "عاجل .. وفاة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب".

شيرين عبدالوهاب .. "المترو" آخر أعمالها الغنائية:

كانت آخر الأعمال الفنية للفنانة شيرين عبدالوهاب، أغنية "المترو" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها: "في محطة المترو وأنا ماشية من يومين أنا شفت حد مش هشوفه مرتين ضحكت عيونه ضحكة قولت قصدو مين أنا أنا أنا بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه إلا أنا بس وجمبي اتنين مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين يا دي يا دي يا أنا خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايرة مع إني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايرة مع إني واقفة مبقتش فاهمة مبقتش عارفة ده عمل فيه روحي وفي قلبي أي قربلي خطوة وقالي فجأه إيه النظام دقات قلبي سريعة ومن غير انتظام وضحكلي نفس الضحكة قولت خلاص تمام كده أنا أنا قبل أما نحكي وقبل ما نقول كلمتين تلفونو رن استأذن وبعد خطوتين في الزحمة تاه من قبل ما أعرف هو مين كده كده كده خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايرة مع إني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايره مع إني واقفة مبقتش فاهمة مبقتش عارفة ده عمل في روحي وفي قلبي إيه في محطه المترو وأنا ماشيه من يومين خد قلبي مني ضحكت عيونه ضحكة قولت قصدو مين أنا أنا أنا".