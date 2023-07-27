وفاة شيرين عبدالوهاب تُقلق مُحبيها .. مصدر يكشف الأمر (خاص)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد وفاة شيرين عبدالوهاب، ما أثار قلق جمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي، ولهذا السبب تصدرت مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل.

وفاة شيرين عبدالوهاب:

ما أثار الشكوك حول شائعة وفاة شيرين عبدالوهاب، عدم تعليقها على تلك الشائعة من خلال حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم يصدر أي تعليق من زوجها الفنان حسام حبيب على هذه الشائعات حتى الآن.

شيرين عبدالوهاب

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب وتفاصيل أعمالها المقبلة:

علمت "الوفد" من مصادر مؤكدة أن الفنانة شيرين عبدالوهاب بصحة جيدة نافيًا ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية حول تدهور حالتها الصحية أو وفاتها، فيما أشار إلى أنها تستعد لطرح أغنية جديدة تتعاون من خلالها مع المطرب والملحن تامر عاشور والشاعر أحمد المالكي، ومن المقرر أن تخرج للنور خلال الفترة المقبلة، كما تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 25 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات موسم الجيمرز الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب .. شائعات الوفاة تلاحقها في حياتها:

لم تكن شائعة وفاة شيرين عبدالوهاب هي الأولى، إذ سبق وانتشرت الأخبار نفسها منذ سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك عقب تداول أنباء على أحد المواقع التي تهتم بحياة المشاهير على تويتر مفاده: "عاجل .. وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب".

وخرج في وقتها المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب عن صمته وأصدر بيانًا بخصوص ما تم تداوله حول وفاة موكلته أو سفرها للخارج.

شيرين عبدالوهاب

محامي شيرين عبدالوهاب: "وفاتها كذب وهي بصحة جيدة"

تضمن البيان الآتي: "بخصوص ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة الفنانة شيرين عبدالوهاب أو سفرها للخارج أو إطلاق التهم والشائعات بشأنها: يهيب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار".

تابع البيان: "وسوف يقوم مكتب سيادته بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة من دون مستند أو دليل وغير مراعيًا لحرمة الحياة الخاصة للفنانة".

وحسم ياسر قنطوش، سفر شيرين إلى الخارج بسبب تدهور حالتها الصحية، قائلًا: "الفنانة شيرين لم تغادر مصر للعلاج، وهي مازالت داخل مصر وبصحة جيدة وكل ما يتم تداوله من أخبار غير صحيح، أرجو من السادة الصحفيين تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع لنا مسبقًا قبل نشر أي خبر يتعلق بالفنان".

شيرين عبدالوهاب .. "المترو" آخر أعمالها الغنائية:

كانت آخر الأعمال الفنية للفنانة شيرين عبدالوهاب، أغنية "المترو" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها: "في محطة المترو وأنا ماشية من يومين أنا شفت حد مش هشوفه مرتين ضحكت عيونه ضحكة قولت قصدو مين أنا أنا أنا بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه إلا أنا بس وجمبي اتنين مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين يا دي يا دي يا أنا خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايرة مع إني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايرة مع إني واقفة مبقتش فاهمة مبقتش عارفة ده عمل فيه روحي وفي قلبي أي قربلي خطوة وقالي فجأه إيه النظام دقات قلبي سريعة ومن غير انتظام وضحكلي نفس الضحكة قولت خلاص تمام كده أنا أنا قبل أما نحكي وقبل ما نقول كلمتين تلفونو رن استأذن وبعد خطوتين في الزحمة تاه من قبل ما أعرف هو مين كده كده كده خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايرة مع إني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايره مع إني واقفة مبقتش فاهمة مبقتش عارفة ده عمل في روحي وفي قلبي إيه في محطه المترو وأنا ماشيه من يومين خد قلبي مني ضحكت عيونه ضحكة قولت قصدو مين أنا أنا أنا".