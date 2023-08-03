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الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تعاون غنائي جديد يجمع محمد منير وميريام فارس

محمد منير وميريام
محمد منير وميريام فارس

كشف المطرب والملحن محمد رحيم، عن تعاون غنائي جديد يجمع الكينج محمد منير والفنانة اللبنانية ميريام فارس، وذلك خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب محمد رحيم:" علشان كل الناس اللي سألتني مين هي المطربة اللي هتغني ديو مع الكينج محمد منير أغنية الساحل الشمالي، هي ميريام فارس، وهتنزل إن شاء الله خلال أيام قليلة، دعواتكم بقى ان شاء الله ".

 

محمد رحيم
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تفاصيل حفل محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة 2023

ومن ناحية أخرى، يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا الجمعة 4 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي (العالم علمين)، ومقرر أن يقدم الكينج باقة من أجمل أغانيه .

محمد منير

كما ينطلق الكينج محمد منير، لإحياء عدة حفلات غنائية بأمريكا، وذلك بداية شهر سبتمبر المقبل، إذ مقرر أن يحيي 3 حفلات بولايات مختلفة.

 

ومن المقرر أن يحيي محمد منير حفلًا غنائيًا يوم 1 سبتمبر في نيويورك، ويوم 9 من نفس الشهر في كاليفورنيا، و16 سبتمبر في ولاية فلوريدا .

 

أغنية محمد منير للي":

طرح منير حديثًا أغنية "للي"، التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، تقول كلماتها:
سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه
ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا
ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه
اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه


عيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا
دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه
وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له
ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه “.

 

حفلات مهرجان العلمين 2023

يحيي عدد من نجوم الغناء بمختلف أنحاء الوطن العربي، عدة حفلات غنائية تعد الأضخم في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي.

 

وتضم حفلات مهرجان العلمين مجموعة من نجوم الغناء وهم، النجم تامر حسني، السوبر ستار راغب علامة، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنغام، والموسيقار الكبير عمر خيرت، والرابر العالمي Russ.

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