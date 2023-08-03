وفاء عامر تضع اللمسات الأخيرة لبرنامجها الجديد

أوشكت الفنانة وفاء عامر،على الانتهاء من التحضيرات لأولى تجاربها الإعلامية كمذيعة، والذي مقرر أن يعرض خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تقدم وفاء عامر برنامج منوعات اجتماعي يضم أكثر من فقرة منوعة بين الاجتماعي والفني وتقارير من قلب الشارع المصري، كما يسلط الضوء على العلاقات الانسانية ويدعم فكرة التربية الايجابية يستعرض النماذج المضيئة على السوشيال ميديا ويتبنى المواهب ويدعمها.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر، شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “الكتيبة 101"،بطولة النجم آسر ياسين وعمرو يوسف، والذي يتناول العمل قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب والتكفيرين، إذ يرصد المسلسل قصة بطولات الجيش المصري بالعريش عندما تصدت “الكتيبة 101” لهجمة إرهابية منظمة، إذ استطاع الجيش المصري التصدي لها وإحباطها.

ومن بين البطولات التي ارتبطت بالكتيبة 101 في الأذهان هى العملية البطولية التي أقدم عليها الشهيد البطل الشحات فتحي شتا، الذي افتدى زملاءه من عملية إرهابية، عندما احتضن الانتحاري الذي أقدم على تفجير الكتيبة، في نهاية يناير 2015، وابتعد به مسافة 100 متر، لتصعد روحه إلى بارئها ويترك خلفه سيرة عطرة، وتاريخ يروى إلى يوم القيامة.