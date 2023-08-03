"ولا حاج" جديد ايهاب توفيق على يوتيوب

طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية جديدة بعنوان “ولا حاجة”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، إضافة إلى عدد من المنصات الإلكترونية الشهيرة، وهي من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

وتقول كلمات الأغنية:" انتي عارفه الشوق بيعمل فيا ايه

ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه

انتي عارفه الحب حرك فيا ايه

ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه

انا مبسوط كده انا مرتاح كده

و النفسية تمام و مفيش اجمل من كده

بعمل اللي فى نفسي

عايش واحد مع نفسي

و بقولك من الأخر سيبيني اخد نفسي

انتي عارفه الشوق بيعمل فيا ايه

ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه

احب اعيش و انا رايق

معرفش اكون حزين

ولا حد يقولي فينك ولا حتى جاي منين

اسهر ليلى و صباحي ولا حد يقولي بم

الناس تنام و انا صاحي رامي الزعل و الهم

انتي عارفه الشوق بيعمل فيا ايه

ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه

اوعي في فيوم تقولي

رجعت الساعه كام لو الموضوع فيه خنقه

يبقى بناقص الغرام

الدنيا قالتلي افرح اوعى تبات حزين

ماحبش اللي يقولي يا بيبو كنت فين

انتي عارفه الشوق بيعمل فيا ايه

ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه ".

أجدد أغاني إيهاب توفيق

وكانت أحدث أعمال الفنان إيهاب توفيق، أغنية "ليكي عندي"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها:" ليكي عندي الحب اللي محدش قبلك يوم اتحبه

ليكي بيكي بستقوى على الدنيا أهلك عرفوا يربوا

جيتي عندإللي يقدر قيمتك اللي فتح لك

قلبه

تاتا تاتا ف القلب إتسحبتي دا إنتي بتجري ف دمي

ببساطه أنا راهنتك وكسبتك

جامده ومش بتسمي

إسألي ناس قبلك عن هيبتي الشوق أخر همي

ولا يملى عنيا غيرك بس

ومقاسمك عمري أنا بالنص

دا كلام من القلب دا مش رص

ورد على خدودك يترص

ليكي عندي الصبح وأنا باصبح حضن كبير هاتوصى

وأداريكي ف القلب وف عنيا

لسه هفاجئك لسه

من أول كلمه أنا ترجمتك لآ من أول بصه

أنا كده عديت متهيألي إن انا كده خدت اللقطه

عيني عيني ده كتير والله عليا

دا أنتي هديه ولقطه

لو اقول لك قمر أبقى ظلمتك جبتي لغيرك نقطه

ولا يملى عنيا غيرك بس

ومقاسمك عمري أنا بالنص ".