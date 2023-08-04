أنغام تُطرب جمهور السعودية بباقة متميزة من أغانيها (صور)

أشعلت النجمة أنغام حفلها والذي أقيم مساء أمس الخميس ضمن موسم حفلات جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدمت خلاله مجموعة من الأغاني وتفاعل معها الجمهور بالهتافات والتصفيق الحار.

وصعدت أنغام على خشبة المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانًا خطف الأنظار لتبدأ الحفل بوصلة طربية من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مسيرتها الفنية، وتقاسم معها الجمهور الغناء فى مشهد أكثر من رائع.

حفل أنغام في جدة

أنغام تشعل حفل موسم جدة 2023:

وأعربت أنغام عن سعادتها الكبيرة بنجاح حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي أُقيم ليلة أمس الخميس على مسرح بنش مارك.

وقالت أنغام: “مفيش وصف حقيقي ومفيش كلام أوصف بيه اللي حصل في الحفل، وجمال الجمهور والحب اللي أنا حاسه بيه والفرحة، فرحوا قلبي جدًا وحسيت أن تعبي كله النهاردة توج، لما الجمهور يغني معايا كلمة كلمة حتى الأغاني الصعبة اللي مش معتاد يغني فيها”.

حفل أنغام في جدة

وتابعت الفنانة: "كأن الجمهور مولود النهارده وحاجة عجيبة، وكان جمهور رائع ويفرح وده اللي أنا عايشة عشانه، وجمهور جدة كان واحشني جدًا؛ لأني كان بقالي سنة غايبة عنهم، وكنت عايزة أعمل حفلة حلوة وهما فاجئوني وهما اللي عملوا الحفلة، وأعتقد الحفلة دي هتتكتب في التاريخ والجمهور كان غير عادي".

وعلقت أنغام عن إمكانية طرحها أغنية طربية طويلة، قائلة: "الأغنية الطويلة فكرة مطروحة ولكنها مش سهلة أوي، بس الأغنية الطربية موجودة يعني الجملة الطربية بنشوفها في معظم الأغاني اللي بغنيها، زي أغنية أناني دي لحنها طربي شرقي على أصوله".

حفل أنغام في جدة

كما تحدثت الفنانة أنغام عن غنائها باللهجة الخليجية، قائلة: “أنا بسمع خليجي من صغري وكأني اتعلمت لغتي ولهجتي، ومش حاسة إن في فرق واللهجتين بحبهم، ولكن يمكن في الخليجي بغني أحسن ما أتكلم بيه لأن اللحن بيحكمني”.

فعاليات جدة 2023:

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

حفل أنغام في جدة

برنامج فعاليات جدة 2023:

يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة، تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.